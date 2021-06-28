Трупы животных в холодильниках и похищение человека. Итоги дня в Свердловской области

Трупы животных в холодильниках и похищение человека. Итоги дня в Свердловской области
Трупы животных в холодильниках и похищение человека. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 21:06ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 28 июня.

Ночью во дворе дома на улице Фурманова, 35 в Екатеринбурге неизвестные злоумышленники похитили человека. В связи с этим на место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов: полк ППС и Росгвардия. Очевидцы рассказали, что похищенного затолкали в машину. Он звал кого-нибудь на помощь. Вероятно, похищенный человек был мужчиной.

В Екатеринбурге в холодильниках, расположенных рядом со зданием администрации ЦПКиО, с осени 2020 года хранятся трупы умерших питомцев. По словам знакомого с ситуацией источника, туши принадлежат погибшим животным с фермы «Морковкино» — контактного зоопарка, действующего на территории парка. Представители парка не обращались в ветслужбу по данному вопросу из-за того, что минипиги подвержены свиному гриппу, поэтому держать их в контактных зоопарках запрещено.

В течение недели в Свердловской области синоптики прогнозируют жаркую погоду до +32°С. Также ожидаются кратковременные ливни и грозы, однако они не охладят температуру воздуха. Предполагается, что 30 июня станет самым жарким днем. Температура повысится до +35°С. В четверг и пятницу ожидается от +28°С до +31°С. С наибольшей вероятность, дожди пройдут в среду и в четверг.

В 2021 году под Нижним Тагилом Серовский тракт будет оборудован шумовыми полосами и новыми светофорными объектами. Для этих целей из бюджета Свердловской области будет выделено порядка 6,5 миллиона рублей. Планируется, что до конца октября 2021 года между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, а также под Серовом появится один из вибрирующих участков. В общей сложности на трассе будет обустроено более 70 километров продольных шумовых полос.

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ЕкатеринбургНижний Тагил
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