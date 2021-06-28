В Хабаровском крае готовятся к возможному паводку

Администрация Хабаровского края готовится к борьбе с наводнением. Эксперты утверждают, что оно может быть более разрушительным, чем знаменитый паводок 2013 года. По имеющимся сведениям, возле Благовещенска уровень воды уже выше, чем зарегистрированный в 2013-м.

После анализа ситуации в соседнем регионе администрация Хабаровского края прилагает максимум усилий для подготовки к паводку и устранению возможных последствий. Врио губернатора края Михаил Дегтярев уже распорядился создать оперативный штаб для разработки и контроля внедрения противопаводковых мер, пишет transsibinfo.com. Гидрологи ожидают появления большой воды у столицы региона в период с 30 июня до 10 июля. Согласно разработанному плану, когда вода достигнет отметки 4 метра, будут начаты работы по засыпке амурского затона. Перед этим из него выведут суда. Вместе с тем начнется работа по тампонированию ливневок и водопропускных труб. Часть труб при этом планируют заварить. Помимо этого, городские власти должны обеспечить развертывание 20 насосов в ключевых точках, а также отсыпку низких мест. Если возникнет необходимость, на набережной будет возведена водоостанавливающая дамба. Когда вода преодолеет отметку в 4,5 метра, в расположенных ниже по течению Амура населенных пунктах начнут разворачивать эвакуационные пункты для граждан. Аналогичный план разрабатывается для Комсомольска-на-Амуре. В нем предусматривается защита от воды и обеспечение возможности работы основных городских предприятий. Комсомольчане ждут большую воду примерно к 12-14 июля. Сейчас обследуются все ранее сооруженные дамбы, при необходимости они ремонтируются и усиливаются. Михаил Дегтярев распорядился провести объективную ревизию гидрозащитных сооружений, расположенных в зоне возможного риска подтопления. Кроме этого, уже ведется организация пунктов временного размещения граждан. В них доставляется вода и еда, готовятся спальные места.

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