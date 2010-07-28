Более 30-ти миллиона рублей должны предприятия города Тагилэнерго
28 июля 2010, 17:39ОбществоIrinaKoshp
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32 миллиона рублей должны предприятия города «Тагилэнерго».
В настоящее время уже 68 должников уже остались без горячей воды. Около половины суммы долга – а именно,15 миллионов рублей, - приходится на 12-ю и 13-ю исправительные колонии.Маленькое предприятие «Зеленстрой» должно более трех миллионов рублей иперспектив на погашение долга нет. Также в числе должников нижнетагильский цирки ПОПАТ. Глава города Валентина Исаева предупредила руководителей предприятий,что отопительный сезон в их предприятия «придет» только после оплаты всехзадолженностей. Напомню, в Нижнем Тагиле отопительный сезон планируют начать 15сентября.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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