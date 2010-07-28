Более 50-ти миллионов рублей выплатил свердловский Пенсионный фонд правопреемникам умерших

Из них с начала года - более 10 млн. рублей. Напомню, что с2008 года Пенсионным фондом выплачиваются средства пенсионных накопленийправопреемникам умершего гражданина в случае, если смерть застрахованного лицанаступила до достижения им возраста, дающего право на получение трудовой пенсиипо старости. Обращение правопреемников за выплатой или с отказом от получениясредств пенсионных накоплений осуществляется в течение 6 месяцев со дня смертизастрахованного лица. В отделение пенсионного фонда по Нижнему Тагилу ипригороду за полгода с такими заявлениями обратились более 220-ти человек Какотметили в пресс-службе нижнетагильского отделения ПФР, теперь суммы пенсионныхнакоплений не облагаются налогом на доходы физических лиц. А значит, правопреемникзастрахованного лица получит всю сумму его пенсионных накоплений целиком.