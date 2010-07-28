Более 90 миллионов рублей должны Тагилэнерго управляющие компании
28 июля 2010, 17:46ОбществоIrinaKoshp
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На сегодняшний день долги управляющих компаний перед МУП «Тагилэнерго» за потреблённые населением тепло и горячую воду составляют почти 92 миллиона рублей.
Самые крупные должники – управляющая компания Ленинского района с долгом более 55 миллионов иуправляющая компания «Ермак», долг которой перед энергетиками составляет 12миллионов рублей. Такую информацию предоставил заместитель техническогодиректора «Тагилэнерго» Александр Попов на совещании при главе города. Онотметил, что сумма долга образовалась в период с января по апрель этого года ипо сегодняшний день практически не меняется. В качестве мер по сокращениюзадолженности и недопущения срыва отопительного сезона глава города ВалентинаИсаева поручила руководителям управляющих компаний усилить разъяснительнуюработу среди населения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей