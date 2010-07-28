Качество жизни в Свердловской области ухудшается
28 июля 2010, 17:13ОбществоIrinaKoshp
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Качество жизни в Свердловской области ухудшается. Средний Урал опустился на 2 строчки в рейтинг качества жизни среди российских регионов.
Список составили на факультете политологии МГУ. Поитогам первого квартала Свердловская область заняла 14 место в рейтинге,пропустив вперед Москву, Петербург, Тюменскую область, Ханты-Мансийский иЯмало-Ненецкий автономный округ, Татарстан, Сахалинскую область, Краснодарскийи Камчатский край, а также Белгородскую, Липецкую и Тульскую области. Каксообщает Новый регион, качество жизни авторы рейтинга определяли по несколькимкритериям, в том числе, качеству жилищных условий, безопасности ипродолжительности жизни.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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