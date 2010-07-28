Нижнетагильское отделение Свердловской железной дороги одно из лучших в России

Как рассказали нам в пресс-службе нижнетагильского отделенияСвЖД, в список лучших нижнетагильское отделение попало за счет высокихпоказателей по отгрузке и низкого уровня травматизма как производственного, таки не производственного. Помимо Нижнетагильского отделения в список лучших вошлиотделения Южно-Уральской, Юго-Восточной, Московской, Северо-Кавказской иЗападно-Сибирской железной дороги. Всем отмеченным коллективам будут врученыпамятные знаки, почетные дипломы и денежные премии.