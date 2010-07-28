Нижнетагильское отделение Свердловской железной дороги одно из лучших в России
28 июля 2010, 16:50ОбществоIrinaKoshp
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нижнетагильское отделение Свердловской железной дороги вошло в число лучших среди подразделений РЖД по итогам работы за 2 квартал 2010 года.
Как рассказали нам в пресс-службе нижнетагильского отделенияСвЖД, в список лучших нижнетагильское отделение попало за счет высокихпоказателей по отгрузке и низкого уровня травматизма как производственного, таки не производственного. Помимо Нижнетагильского отделения в список лучших вошлиотделения Южно-Уральской, Юго-Восточной, Московской, Северо-Кавказской иЗападно-Сибирской железной дороги. Всем отмеченным коллективам будут врученыпамятные знаки, почетные дипломы и денежные премии.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей