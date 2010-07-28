Около половины предприятий Нижнего Тагила предпочитают отчитываться перед налоговиками через Интерне

Это более трети от всей налоговой отчетности, представленнойналогоплательщиками города и Пригорода. Об этом рассказала заместитель начальника Межрайонной ИФНС №16 по Свердловской области Юлия Пырина. По её мнении, всех этих налогоплательщиковпривлекает удобство электронной формы отчётности. Можно передавать отчетность вналоговые органы любого субъекта Российской Федерации, не вставая с рабочегоместа. Не нужно стоять в очередях или приходить в налоговую инспекцию несколькораз после исправления ошибок. Можно сдавать налоговую отчетность круглосуточно.Информация передается в зашифрованном виде, и ключ для ее расшифровки имееттолько инспектор, отвечающий за прием отчетности. Единственным минусомотчётности через Интернет налогоплательщики называют высокую стоимостьпрограммного продукта. Чтобы представлять налоговую отчетность по каналамсвязи, необходимо прибегнуть к услугам спецоператора. Сейчас в нашем городе их6. Всю информацию о них можно получить в налоговой инспекции. Все операторыпроводят специальные акции - предусмотрены большие скидки, особенно для категорий малого и среднегобизнеса, отмечает Юлия Пырина.