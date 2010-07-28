Рельсобалочный цех НТМК к пятнице должен оправиться после пожара

ЧП на участке термоотделения произошло накануне вечером. Ликвидировали возгорание пожарнаячасть НТМК и Нижнего Тагила. На местоприбыли в общей сложности 19 единиц техники и 53 огнеборца. Из цеха пришлосьэвакуировать 40 рабочих, рассказали в нижнетагильском Госпожарнадзоре. Пожарубыла присвоены высшая, третья категория сложности, поскольку пламя моглоперекинуться на крышу или нижние уровни. Быстро локализовать огонь,распространившийся на 40 квадратных метров, позволило наличие в цехенеобходимых средств пожаротушения, отмечает департамент по связям со СМИЕвраза. В результате инцидента никто не пострадал. Для расследования причинпожара создана комиссия под руководствомглавного прокатчика комбината. В настоящее время ведется восстановлениеповрежденного оборудования. Предполагается, что уже в пятницу цех будетработать в штатном режиме.