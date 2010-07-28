Сегодня День крещения Руси

Князь Владимир, известный также под именами Владимира Крестителя и Владимира Красное Солнышко княжил в 969(970)-977 и 980-1015 годах. В 988 (по другим данным, в 989) году он провозгласил на Руси христианство официальной государственной религией. Впоследствии Владимир был канонизирован Русской православной церковью. День равноапостольного великого князя Владимира верующие отмечают 28 июля.

Мемориальный крест будет освящен в 12.00 мск в северо-восточной части Кремля, у Владимирской башни, где прежде располагалась церковь святого Владимира. На этом же месте откроется памятная доска.

Летописные источники впервые упоминают о храме святого Владимира в 1311 году. Церковь из-за ветхости была разобрана в средине XVIII века.

1 июня 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». В перечне памятных дат России появилась новая памятная дата — День крещения Руси, который отныне будет отмечаться 28 июля, когда Русская православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира.