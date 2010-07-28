Свердловская область увеличила выпуск стали
28 июля 2010, 17:01ОбществоIrinaKoshp
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Металлургические предприятия Свердловской области в с начала года увеличили выпуск стали почти на 7,5%.
Объём выпущенной стали превысил 3,5 млн тонн,сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в территориальном органеФедеральной службы государственной статистики по Свердловской области. Натерритории региона было добыто более 24,5млн тонн железной руды. Рост этогопоказателя составляет 10%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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