Свердловская область увеличила выпуск стали

Объём выпущенной стали превысил 3,5 млн тонн,сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в территориальном органеФедеральной службы государственной статистики по Свердловской области. Натерритории региона было добыто более 24,5млн тонн железной руды. Рост этогопоказателя составляет 10%.