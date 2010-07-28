Тагильчане, в отличие остальных уральцев, предпочитают «новые» загранпаспорта

Но в Нижнем Тагиле тенденция противоположная. Поданным нижнетагильского отдела миграционной службы, около 70 % жителей нашегогорода выбирают новый, биометрический, загранпаспорт. Он соответствует мировымстандартам и оформляется на 10 лет. Только детям по-прежнему предпочитаютоформлять загранпаспорт «старого поколения» с пятилетним сроком действия.