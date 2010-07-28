Тагильчане, в отличие остальных уральцев, предпочитают «новые» загранпаспорта
28 июля 2010, 16:56ОбществоIrinaKoshp
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Тагильчане, в отличие остальных уральцев, предпочитают «новые» загранпаспорта. Как пишет ГородФМ, 70% жителей Свердловской области выбирают загранпаспорта старого образца.
Но в Нижнем Тагиле тенденция противоположная. Поданным нижнетагильского отдела миграционной службы, около 70 % жителей нашегогорода выбирают новый, биометрический, загранпаспорт. Он соответствует мировымстандартам и оформляется на 10 лет. Только детям по-прежнему предпочитаютоформлять загранпаспорт «старого поколения» с пятилетним сроком действия.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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