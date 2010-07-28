В ближайшие дни в Свердловской области станет еще жарче
28 июля 2010, 16:35ОбществоIrinaKoshp
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ближайшие дни в Свердловской области станет еще жарче. По прогнозам метеорологов, днем воздух будет прогреваться до +33 градусов.
Пик жары метеорологи обещают на субботу и воскресенье.Осадков в большинстве районов области не ожидается - дожди если и пройдут, тократковременные и несущественные, передает агентство Накануне.ру. В началеследующей недели жара сохранится.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей