В Екатеринбурге появятся необычные дома
В столице Урала появятся дома, выполненные в форме букв А и Е. О строительстве такого необычного поселка заявил Александр Мишарин – губернатор Свердловской области.
Данные дома – это символы Европы и Азии. Так как строения будут многоэтажными, их будет видно с высоты полета. Необычный поселок с такими оригинальными строениями получит название Светлореченский, его строительство запланировано в области микрорайона Широкая речка. Площадь нового поселка составит примерно 6,6 гектаров, из них 18 тысяч квадратных метров – это жилая площадь.
Финансирование проекта будет осуществляться из средств федерального, а также муниципального и областного бюджетов. По предварительным данным, стоимость жилья квадратного метра в новом поселке составит 30 000 рублей. В Светлореченском планируется выполнить заселение молодых семей, а также жителей из ветхих домов. В инфраструктуру поселка войдет собственный детский сад, а также учебные заведения района Академический.