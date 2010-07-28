В Екатеринбурге появятся необычные дома

Данные дома – это символы Европы и Азии. Так как строения будут многоэтажными, их будет видно с высоты полета. Необычный поселок с такими оригинальными строениями получит название Светлореченский, его строительство запланировано в области микрорайона Широкая речка. Площадь нового поселка составит примерно 6,6 гектаров, из них 18 тысяч квадратных метров – это жилая площадь.