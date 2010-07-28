В России на развитие туризма направят почти 100 млрд рублей
28 июля 2010, 07:27ОбществоIrinaKoshp
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Правительство утвердило концепцию федеральной целевой программы на ближайшие шесть лет.
Министерству спорта и туризма поручено обеспечить разработку проекта программы и внести его в правительство. Концепция предполагает развитие многих видов туризма, в частности, пляжного, горнолыжного, водного, парусного и других.
Авторы концепции отмечают, что к 2020 году Россия может войти в десятку самых популярных у туристов стран.
© BFM.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей