- В Свердловской области будет создан банк данных о выдающихся деятелях прошлого
28 июля 2010, 16:46ОбществоIrinaKoshp
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В правительстве Свердловской области будет создан банк данных о выдающихся деятелях прошлого, имена которых впоследствии можно было бы предлагать для называния новых улиц, площадей и районов.
Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе областногоминистерства культуры и туризма, инициатива создания банка данных принадлежитОбществу уральских краеведов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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