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- В Свердловской области будет создан банк данных о выдающихся деятелях прошлого
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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- В Свердловской области будет создан банк данных о выдающихся деятелях прошлого

28 июля 2010, 16:46ОбществоIrinaKoshp
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