В Свердловской области проблемами инвалидов займется собственный совет
28 июля 2010, 07:22ОбществоIrinaKoshp
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В Свердловской области начинает функционировать совет по делам инвалидов.
Деятельность данного совета будет направлена помощь инвалидам, а также на улучшение их качества жизни. Например, данный совет должен способствовать созданию комфортных условий во время поездок по городу и пригороду для инвалидов.
На сегодняшний день в Свердловской области 348 тысяч инвалидов, для которых нет должных условий жизни, а также необходимых пандусов и автокурсов, которые позволили бы им научиться управлять автомобилем.
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