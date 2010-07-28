В Свердловской области проблемами инвалидов займется собственный совет

Деятельность данного совета будет направлена помощь инвалидам, а также на улучшение их качества жизни. Например, данный совет должен способствовать созданию комфортных условий во время поездок по городу и пригороду для инвалидов.

На сегодняшний день в Свердловской области 348 тысяч инвалидов, для которых нет должных условий жизни, а также необходимых пандусов и автокурсов, которые позволили бы им научиться управлять автомобилем.