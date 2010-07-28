Житель Нижнего Тагила бросился под поезд
28 июля 2010, 07:03ОбществоIrinaKoshp
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На станции Cтаратель в пригороде Нижнего Тагила мужчина в возрасте 55-60 лет покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд.
Следователи обследовали место происшествия, опросили очевидцев, а также машиниста и его помощника. Сейчас личность погибшего мужчины устанавливается. После завершения исследования и установки личности, будет принято решение о дальнейшем ходе дела.
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