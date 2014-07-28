«Что нам делать?»: жители Черемшанки вновь тонут на своих участках (ФОТО)

Всё случилось из-за проводимых работ по предстоящей газификации. В начале июня ремонтники прекратили раскопки и оставили после себя огромную траншею. Вода по ней идет в огород и под дом. Больше всего страдает 80-летняя бабушка, которая вынуждена не по разу в день откачивать воду, чтобы избежать серьезных последствий.

Жительница одного из домов, Нина, поделилась с TagilCity.ru новой информацией:

Очередные дожди способствовали затоплению огорода и дома. Представители администрации Ленинского района приезжали, осмотрели места, затопленные водой. По решению депутата Щетникова была выделена щебень на всю улицу для благоустройства. По почте получили ответ на наше обращение, где указано, что в ходе проверки установлено, что благоустройство территории около дома после проведения работ не выполнена в полном объёме - участок траншеи остался незасыпанным, не восстановлена и водоотводная канава вдоль дороги. Утверждаю, что до сих пор ничего не делалось и не делается. Около нашего дома ещё не проводился трубопровод, какие ещё разрушения нам ожидать. Вопрос: «Что нам делать?».

На предоставленных фотографиях четко видно, что ситуация на улице Высотная крайне тяжелая. Если с затоплением огорода еще можно смириться, то с подтопленным погребом, в котором, кажется, можно плавать, – нет.

Журналист TagilCity.ru обратился в администрацию Ленинского района за комментарием по поводу происходящего. Начальник отдела по благоустройству и ЖКХ Игорь Литвяк сообщил следующее:

Мы занимаемся этим вопросом. Пока работы не ведутся, поскольку устанавливается, кто занимался раскопками. Ситуация такая: сами жители нанимали подрядную организацию по прокладке газа. Сейчас мы устанавливаем, кто занимался этими работами. Будем выставлять требование согласно правилам благоустройства – чтобы было восстановлено все благоустройство после проведения работ. Данная ситуация у нас на контроле, всё в работе. Жители не забыты, и никто их не бросит.

Городской портал TagilCity.ru продолжит следить за развитием событий.