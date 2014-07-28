Красивые номера Мегафон – престиж и солидность

Мобильный телефон на сегодняшний день остается основным способом общения.

В настоящее время обойтись без него непросто, и порой абоненты встают перед выбором, чьими услугами мобильной связи пользоваться. Компания «Мегафон» - одна из известных компаний, которая предоставляет абонентам услуги мобильной связи. С каждый днем компания предлагает своим клиентам все более выгодные тарифные планы, акции, разнообразные скидки и всевозможные бонусы.

На данный момент популярной стала услуга «красивый номер», которая подключают себе многие абоненты. Современные технологии позволяют абонентам выделиться из серой массы и выбрать номера, которые легко запоминаются. Следует отметить, что больше всего красивые номера Мегафон в Москве которые представлены на http://www.corp-mobile.ru/megafon/numbers/index.htm будут полезны для предпринимателей и больших известных компаний – службы доставки, службы такси, контакт-центры, медицинские центры.

Среди преимуществ красивых номеров от Мегафон можно отметить:

1.​ Доступная стоимость. Данный номер будет присвоен своему владельцу навсегда.

2.​ Легко и быстро запоминается. Это позволит узнать компанию или частного предпринимателя не только по логотипу, но и по комбинации цифр.

3.​ Многоканальность. Эта услуга позволит одновременно обслуживать неограниченное количество входящих звонков.

4.​ Статус и солидность. Интересные комбинации цифр прекрасно смотрятся на визитках или на баннерах.

5.​ Неповторимость. Комбинации уникальны и способны привлечь внимание.

Стоимость услуги будет напрямую зависеть от того, какую комбинацию цифр выбирает пользователь. Это может быть золотой номер, у которого 4 повторяющееся цифры подряд, или например, серебряный у которого 3 цифры подряд одинаковые.

Данная услуга «красивые номера» может быть полезна:

​ Компаниям, которые желают увеличить число продаж и приобрести больше клиентов. Для этого они используют все средства.

​ Предприятиям, которые заботятся о лояльности клиентов. Красивый номер выглядит намного привлекательнее, он демонстрирует то, что компания заботиться о своих потенциальных клиентах.

​ Организациям, чьей сферой деятельности является оказание экстренных услуг – им данная услуга просто необходима.