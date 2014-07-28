Новогодние туры в страны мира

Для встречи нового 2015 года многие страны предлагают провести незабываемые сказочные дни, наполненные яркими впечатлениями. Вашему вниманию предлагаются путевки для любой категории населения – от самых дешевых туров до изысканных и дорогих, способных удовлетворить любой притязательный вкус.

Встреча нового года в Финляндии

Новогодние дни – это самое прекрасное время окунуться в сказку. Финляндия для этого подходит как никакая другая страна. Путешественников ждет прекрасная страна Лапландия, являющаяся родиной Йелоупукки (Санта Клауса). Здесь великолепная природа практически не тронутая рукой человека. Зима в Лапландии снежная и достаточно мягкая. Здесь четко продуманы все организационные вопросы для отдыхающих. Прямо от дверей отелей проложены лыжные трассы. В Лапландии многие предпочитают пользоваться не автомобилями, а снегоходами. Вас ждет круиз на ледоколе, купание во льдах, катание на оленьих упряжках. Для тех, кто встретит новый 2015 год в Лапландии, на долгие годы оставит в своей памяти неизгладимые впечатления.

Новый год в теплых краях

Те, кто устали от морозов и обилия снега, имеют прекрасную возможность отправиться в жаркие страны. Вашему вниманию предлагаются новогодние туры с «На отдых». Такие страны, как Египет, Барбадос, ОАЭ, Тайланд подарят истинное наслаждение теплым морем, ярким солнцем, чистыми пляжами и отличным сервисом. Вы получите колоссальный заряд бодрости и энергии на следующий год.

Новогодние туры в Европу

Желающим почувствовать настоящую атмосферу рождественских и новогодних праздников, рекомендуется отправиться в Европу. Многих туристов привлекают рождественские распродажи, многочисленные ярмарки, украшенные елками и разноцветными огнями центральные площади городов и неповторимая предновогодняя атмосфера. Вы можете отправиться в Скандинавские страны или в Париж, посетить Германию, которая обязательно напомнит вам о сказочных персонажах Гофмана или окунуться в атмосферу сказок Андерсона в Копенгагене. Вас ждут горнолыжные курорты Австрии, Швейцарии, Польши и других многочисленных стран.