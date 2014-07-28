«Ростелеком» продолжает сотрудничество с Уральским таможенным управлением

«Ростелеком» выиграл аукцион на право продления контракта по обеспечению работы защищенной виртуальной частной сети IP VPN (Virtual Private Network) Уральского таможенного управления. По итогам электронных торгов оператор предложил наиболее выгодные условия.

Заключение нового контракта стало продолжением взаимовыгодного сотрудничества, в рамках которого «Ростелеком» в 2012 году организовал для Уральского таможенного управления IP VPN, которая объединила 57 подразделений учреждения в единое информационное пространство. География охвата включает Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области, а также Ямал и Югру. Пропускная способность каналов сети VPN составляет 40 Мбит/с.

«Защищенная виртуальная частная сеть гарантирует надежность и безопасность хранения, обработки и передачи информации, а также позволяет существенно сократить расходы на услуги связи. Технология позволяет сотрудникам управления пользоваться корпоративной IP-телефонией с короткими номерами, видеоконференцсвязью, системой электронного документооборота, - говорит Александр Давыдов, начальник отдела телекоммуникаций, связи и системотехнического обеспечения средств вычислительной техники информационно-технической службы Уральского таможенного управления, - «Ростелеком» обладает широкой географией присутствия по России и способен организовать телеком-инфраструктуру до наших подразделений в любой области округа, предлагая при этом привлекательные тарифы».

«Главная задача, которую мы ставим перед собой в работе с заказчиками – удовлетворение всех требований в отношении качества, технических и функциональных характеристик услуги, надежности и информационной безопасности. И мы рады, что такие клиенты, как Уральское таможенное управление, выбирают именно «Ростелеком», - прокомментировал развитие проекта директор Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» Денис Сибирцев.