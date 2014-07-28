Структура и преимущества уроков итальянского языка по Скайпу

В современном мире с развитием IT – технологий стало возможным дистанционное изучение языков, пользующееся большой популярностью среди людей всех возрастных групп. При этом для учеников не нужно никаких особых условий, для занятий необходимо иметь:

компьютер (планшет, ноутбук, смартфон);

устройство для связи (наушники, вебкамера);

подключение к сети Интернет;

программу Скайп (Skype).

Во вступительной части перед началом занятий преподаватель узнает у ученика степень его знаний и согласно им, а также пожеланиям обучающегося, составляет план урока и учебный план.

Занятия проходят посредством визуальной связи через программу Скайп. Преподаватель с помощью учебных пособий, визуальных учебных материалов, теоретических и практических занятий повышает уровень знаний ученика. Ученик в свою очередь может корректировать план урока по своему усмотрению, а также участвовать в процессе урока, задавая вопросы или получая разъяснения по непонятным моментам.

Урок захватывает две формы обучения, устную и письменную, возможности программы Скайп позволяют преподавателю с легкостью проверять выполненные письменные задания.

Преимущества уроков итальянского языка по Скайпу.

У дистанционного обучения через Скайп есть ряд преимуществ, делящихся на два направления.

Первое направление – это преимущества исключительно экономического характера, включающие в себя:

отсутствие расходов на поездку до места обучения;

выгодные финансовые условия оплаты уроков;

отсутствие дополнительных расходов (дополнительные, индивидуальные, специальные занятия).

Обучение через курсы итальянского через Скайп значительно выгоднее уроков в группах и школах дневного посещения, так как отражает исключительно оплату услуг преподавателя, исключая расходы на аренду здания, зарплату персонала, оплату хозяйственных нужд. Тем самым, финансовая выгода составляет от 40 до 60 процентов.

Второе направление включает в себя преимущества учебного плана, в него входят такие преимущества, как:

индивидуальная форма обучения;

высокая эффективность занятий;

комфортное место для занятий;

самоопределение времени и дней занятий, а также их периодичности;

возможность занятий с преподавателями, имеющими высокую квалификацию;

экономия времени;

контроль знаний.

В связи с тем, что занятия происходят в комфортной, исключающей раздражающие факторы, обстановке, ученику легче организоваться и настроиться на обучающий процесс. Вкупе с индивидуальной программой ученик получает возможность качественней и эффективней получать учебный материал.

Курсы и специализации уроков итальянского языка по Скайпу.

Дистанционное изучение языка позволяет учащимся изучить несколько различных курсов:

Общий курс. Курс включает в себя общее изучение норм и правил итальянского языка для свободного владения им. Разговорный курс. Курс рассчитан на туристов, путешественников или спортивных болельщиков, которым необходим краткий курс итальянского языка, позволяющий общаться в случае какой-либо типичной бытовой ситуации (разговор в такси, отеле, с продавцом, и тому подобное). Культурно-исторический курс. Курс позволяет изучить культуру Италии, её историю, литературу, произведения искусства исключительно на итальянском языке. Деловой экономический курс. Курс позволяет получить знания языка, рассчитанные на ведение деловых переговоров на итальянском языке, а также получение информации из экономических новостей и сводок.