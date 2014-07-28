Свою работу в Нижнем Тагиле прекратило еще одно игорное заведение

Двери нелегального заведения оказались заперты. Оперативники проникли внутрь. Ни обслуживающего персонала, ни игроков в помещении не оказалось. Зато там стояли 10 игровых автоматов. Технику изъяли. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле.

По словам начальника отдела полиции №18 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» подполковника Эдуарда Губера, по этому адресу игровой зал оперативники обнаруживают уже не впервые. Сейчас устанавливают владельца игровых автоматов. Полицейские не исключают, что из раза в раз нелегальное заведение открывает один и тот же человек. Игорное оборудование помещено на ответственное хранение на специальные склады.

Сотрудники полиции напоминают гражданам номер «телефона доверия» ММУ МВД России «нижнетагильское» 97-62-21 или «02», по которым можно сообщать о незаконно действующих игровых клубах на территории нашего города.

Естественно, большинство людей не играют в азартные игры, предпочитая экономить средства на случай различных житейских неурядиц. Чтобы не только накапливать, но и приумножать свои финансы, можно купить инвестиционные монеты в Екатеринбурге. В долгосрочной перспективе такой метод намного надежнее, чем банковский вклад или ценные бумаги, поскольку стоимость драгоценных металлов постоянно растет.