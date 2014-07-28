Тагильчане, сегодня День крещения Руси
Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси – провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году – был учрежден не так давно. 1 июня 2010 года президент Дмитрий Медведев утвердил поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В списке памятных дат появился День Крещения Руси.
Для праздника было выбрано 28 июля: в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере.
По легенде, Владимир выбирал для своего народа подходящую религию. Согласно преданию, князь сделал выбор в пользу православия под впечатлением от рассказов своих посланников, которых он отправил в Константинополь и которые вернулись, пораженные великолепием церковной службы.
Сегодня этот праздник становится все более известным в нашей стране. В этот день проходят массовые культурные и благотворительные, богословские и просветительские мероприятия. Их основная цель – укрепить в общественном сознании представления о крещении Руси как об особой исторической дате в жизни славянских народов.
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