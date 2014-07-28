Тагильские родители извлекли пользу из дружбы чада с телевизором

Учиться, не отходя от экрана и управлять телепросмотром

Телеканалы English Club, Viasat Nature, Discovery Science, History помогут за лето подтянуть некоторые предметы и развить интеллект. English Club – для тех, кто изучает английский язык. Сетка вещания делится на несколько блоков для разных уровней знаний и возрастных групп. Все программы ведут носители языка. Телеканал Viasat Nature – все о природе, Discovery Science – о науке и технике, открытиях и изобретениях. Любителей истории заинтересует канал History, который представляет самый широкий взгляд на прошлое. Малыши будут в восторге, в частности, от телеканала Nickelodeon, который транслирует множество добрых и познавательных мультфильмов. Если же ребенку пора обедать или спать, можно поставить мультик или передачу на паузу. Интерактивное телевидение также дает возможность перемотать рекламу, взять фильм, который шел 3 дня назад, из архива. В рамках продукта идет трансляция более 200 каналов цифрового качества, в том числе в HD-формате.

«Нет» – взрослому контенту, всему лишнему и ненужному!

Защитить чадо от нежелательных программ или фильмов поможет опция «Родительский контроль», которая имеется в настройках Интерактивного ТВ. Мамы и папы могут установить pin-код при включении телевизора и там же создать возрастной профиль. Например, если сделать профиль с ограничением «7+» ребенку не покажут ничего, кроме мультфильмов, познавательных передач и доброго семейного кино. Возрастных профилей можно устанавливать несколько, в зависимости от количества детей в семье. Теперь родители могут не бояться, что их чада увидят по телевизору ужастик, а лето для них пройдет весело и познавательно.

Потехе – час

Интерактивное телевидение полно сюрпризов помимо ТВ-передач. Тут и Караоке, и видеотека с более чем 1 500 фильмов разных жанров, и погода, и курсы валют, и интеграция с социальными сетями и многое другое. Кроме того, в сервисе «Видеопрокат» появилось новое спецпредложение - «Волшебный мир Disney». В подписке представлены лучшие художественные и анимационные картины легендарной студии. В том числе «Корпорация монстров», «Аладдин», «Пираты Карибского моря». Все картины можно посмотреть без рекламы, используя паузу и перемотку.