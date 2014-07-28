Трудовые пенсии у тагильчан возрастут с 1 августа
Управление Пенсионного фонда завершает корректировку страховой части трудовой пенсии работающих тагильчан. Таким образом, с 1 августа у работающих пенсионеров размер пенсии возрастет. У каждого получателя увеличение в денежном эквиваленте будет различным - в зависимости от начисленных на страховую часть пенсии страховых взносов работодателей.
В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе почти каждый второй пенсионер продолжает трудиться. Так, в системе ПФР зарегистрировано более 54 тысяч работающих пенсионеров, что составляет 46% получателей трудовых пенсий.
Корректировка носит беззаявительный характер и производится в автоматическом режиме (т. е. обращаться в территориальные органы ПФР с заявлением не надо), сообщает Пенсионный Фонд.
Напомним, с 1 января 2015 года трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий: страховую и накопительную. Формирование и расчет страховой пенсии будет производиться в коэффициентах (баллах). Пенсии нынешних пенсионеров тоже будут пересчитаны в баллах, но сохранятся в прежнем размере.
Для работающих пенсионеров в новом законодательстве есть возможность ежегодного увеличения пенсии за счет перерасчета. А для тех, кто хочет существенно увеличить свою пенсию и может продлить свою трудовую деятельность, предусмотрены премиальные коэффициенты за каждый год более позднего обращения за назначением пенсии.
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