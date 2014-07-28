Трудовые пенсии у тагильчан возрастут с 1 августа

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе почти каждый второй пенсионер продолжает трудиться. Так, в системе ПФР зарегистрировано более 54 тысяч работающих пенсионеров, что составляет 46% получателей трудовых пенсий.

Корректировка носит беззаявительный характер и производится в автоматическом режиме (т. е. обращаться в территориальные органы ПФР с заявлением не надо), сообщает Пенсионный Фонд.

Напомним, с 1 января 2015 года трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий: страховую и накопительную. Формирование и расчет страховой пенсии будет производиться в коэффициентах (баллах). Пенсии нынешних пенсионеров тоже будут пересчитаны в баллах, но сохранятся в прежнем размере.

Для работающих пенсионеров в новом законодательстве есть возможность ежегодного увеличения пенсии за счет перерасчета. А для тех, кто хочет существенно увеличить свою пенсию и может продлить свою трудовую деятельность, предусмотрены премиальные коэффициенты за каждый год более позднего обращения за назначением пенсии.