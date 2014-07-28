Ученые выяснили: молодость и стройность достигается при удалении одного гена
Накануне стало известно о результатах эксперимента, в ходе которого ученые из Университета Тафтса (США) провели генную модификацию грызунов.
В результате, удалив мышам из организма ген FAT10, исследователи ускорили метаболизм грызунов. В итоге, ткани мышей стали стареть на 20 процентов меньше, а жир начал сжигаться быстрее.
Пока ученые на основании своего открытия изучают возможность создания лекарственных препаратов, которые будут предотвращать старение. «Во время исследования происходили странные вещи. После удаления гена, мыши стали есть больше, но масса грызунов не менялась, а иногда даже уменьшалась. Причем это можно было наблюдать как у молодых особей, так и у старых», пишет u-f.ru.
Но сообщается, что при удалении гена серьезно ослабляется иммунитет организма и увеличивается риск летального исхода от инфекций и вирусов. Так стоит ли игра свеч?
Возможно, красоту лучше стоит поддерживать традиционными способами: умеренными физическими нагрузками, крепким сном? Кроме того, еще существует натуральная косметика, состав которой входят природные элементы, омолаживающие организм.