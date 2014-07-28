Ученые выяснили: молодость и стройность достигается при удалении одного гена

В результате, удалив мышам из организма ген FAT10, исследователи ускорили метаболизм грызунов. В итоге, ткани мышей стали стареть на 20 процентов меньше, а жир начал сжигаться быстрее.

Пока ученые на основании своего открытия изучают возможность создания лекарственных препаратов, которые будут предотвращать старение. «Во время исследования происходили странные вещи. После удаления гена, мыши стали есть больше, но масса грызунов не менялась, а иногда даже уменьшалась. Причем это можно было наблюдать как у молодых особей, так и у старых», пишет u-f.ru.