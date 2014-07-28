В День города в Нижнем Тагиле распахнет свои двери Киндерград

Посетителей ждут творческие мастер-классы, викторины, игры, встречи с любимыми героями сказок Корнея Чуковского. В сквере будет работать два десятка творческих площадок: для самых маленьких – «Букашечная», для тех, кто постарше, – тир «У Бармалея», для творческих натур – «Умелки Федоты Егоровны», для подвижных – «островок Лимпопо», для желающих блеснуть актерскими талантами – «Балаганчик Танечки и Ванечки» и кинопробы «Цокотуха-фильм».

Неравнодушным к живописи понравятся «Каляки-маляки у Бяки Закаляки», любителям животных можно попробовать себя в качестве ветеринара в «здравнице Айболита». Верные партнеры библиотеки по проекту «Лапа в ладошке» из общественной кинологической организации «Надале» вновь подарят детям радость общения с четвероногими друзьями. Их можно будет увидеть на нескольких площадках: в гостях у Аввы нужно проявить смекалку, чтобы ответить на разные вопросы о собаках, а в фотоателье «Вот так Африка» вам предложат сфотографироваться с нарядными мохнатыми модниками.