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В День города в Нижнем Тагиле распахнет свои двери Киндерград
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В День города в Нижнем Тагиле распахнет свои двери Киндерград

28 июля 2014, 13:05Общество
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