В Нижнем Тагиле задержали алиментщиков. Теперь они «посидят»

Гражданин Р., осужденный к наказанию в виде исправительных работ за злостное уклонение от уплаты алиментов, с самого начала постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции выражал стойкое нежелание трудиться, рассказывают в пресс-службе ГУФСИН. На законные требования сотрудников УИИ исполнять приговор суда гражданин Р. реагировал неадекватно, а затем скрылся с места жительства.

Аналогичная ситуация была и у гражданина М., осужденного к наказанию в виде обязательных работ. Внезапно прекратив отбывать назначенное по приговору суда наказание, М. скрылся с места жительства.

Данные несознательные граждане были задержаны в один день с разницей в 3 часа и помещены в изолятор временного содержания ММУ МВД России «Нижнетагильское» на 48 часов по постановлению суда.

24 июля их судьба была решена мировым судьей Ленинского района г. Нижний Тагил: обоим была произведена замена назначенного судом и не оцененного ими наказания лишением свободы. Теперь гражданин Р. выйдет на свободу через 1 месяц 10 дней, а гражданин М. - через 22 дня.

К слову, для социальных работников любого детского дома, поиск и выявление алиментщиков – ежедневная работа. Это сложный процесс, которым занимаются и руководители, и специализированные органы. Ведь стараются не для себя, а, в первую очередь, для детей, порой даже получая замечания от контролирующих органов.