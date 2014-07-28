В Нижнем Тагиле задержали алиментщиков. Теперь они «посидят»
На днях, благодаря тесному сотрудничеству филиала по Ленинскому району Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Свердловской области, НТО ОР ОР ОУР ГУФСИН России по Свердловской области и отдела полиции №16 межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» было осуществлено задержание двоих осужденных, скрывшихся от контроля Уголовно-исполнительной инспекции и объявленных в розыск судом.
Гражданин Р., осужденный к наказанию в виде исправительных работ за злостное уклонение от уплаты алиментов, с самого начала постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции выражал стойкое нежелание трудиться, рассказывают в пресс-службе ГУФСИН. На законные требования сотрудников УИИ исполнять приговор суда гражданин Р. реагировал неадекватно, а затем скрылся с места жительства.
Аналогичная ситуация была и у гражданина М., осужденного к наказанию в виде обязательных работ. Внезапно прекратив отбывать назначенное по приговору суда наказание, М. скрылся с места жительства.
Данные несознательные граждане были задержаны в один день с разницей в 3 часа и помещены в изолятор временного содержания ММУ МВД России «Нижнетагильское» на 48 часов по постановлению суда.
24 июля их судьба была решена мировым судьей Ленинского района г. Нижний Тагил: обоим была произведена замена назначенного судом и не оцененного ими наказания лишением свободы. Теперь гражданин Р. выйдет на свободу через 1 месяц 10 дней, а гражданин М. - через 22 дня.
К слову, для социальных работников любого детского дома, поиск и выявление алиментщиков – ежедневная работа. Это сложный процесс, которым занимаются и руководители, и специализированные органы. Ведь стараются не для себя, а, в первую очередь, для детей, порой даже получая замечания от контролирующих органов.
© TagilCity.ru