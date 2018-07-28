Браконьеры застрелили случайного прохожего под Березовским

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На скамье подсудимых Березовского городского суда оказались четыре браконьера, которых признали виновными в незаконной охоте, а одного из них - в причинении смерти по неосторожности.
В конце сентября 2017 года четверо мужчин отправились охотиться на лося на территории Березовского городского округа. При этом у них отсутствовала лицензия.
После убийства животного три охотника остались разделывать тушу, а четвертый отправился домой, чтобы оставить там ружья. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина услышал шум ломающихся веток и, увидев в кустах силуэт, принял его за добычу. Охотник произвел один выстрел, которым убил местного жителя.
27 июля 2018 года суд приговорил трех охотников к штрафам, а того, кто убил человека по неосторожности, - к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, все подсудимые лишены права заниматься охотой на срок от 1 года до 3 лет.
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