Браконьеры застрелили случайного прохожего под Березовским

В конце сентября 2017 года четверо мужчин отправились охотиться на лося на территории Березовского городского округа. При этом у них отсутствовала лицензия.

После убийства животного три охотника остались разделывать тушу, а четвертый отправился домой, чтобы оставить там ружья. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина услышал шум ломающихся веток и, увидев в кустах силуэт, принял его за добычу. Охотник произвел один выстрел, которым убил местного жителя.