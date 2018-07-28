Глава банка в Екатеринбурге совершил мошенничество на 125 миллионов рублей

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Руководители и собственники негосударственного банка в Екатеринбурге задержаны по подозрению в мошенничестве и хищении денежных средств на сумму 125 миллионов рублей.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: URA.RU
В пресс-службе МВД России сообщили, что председатель правления и главный бухгалтер, во главе с собственником банка осуществляли выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным компаниям.
Выданные средства переводились на счета других компаний и похищались.
Таким образом мошенникам удалось похитить из банка 125 миллионов рублей.
В отношении собственника банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух его сообщников — подписка о невыезде, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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