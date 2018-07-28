Глава банка в Екатеринбурге совершил мошенничество на 125 миллионов рублей

В пресс-службе МВД России сообщили, что председатель правления и главный бухгалтер, во главе с собственником банка осуществляли выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным компаниям.

Выданные средства переводились на счета других компаний и похищались.

Таким образом мошенникам удалось похитить из банка 125 миллионов рублей.