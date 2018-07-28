«Привязала к забору и ушла»: брошенный тагильчанами пёс попал в новую семью

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Тагильчане помогли пристроить собаку породы хаски, которая, по словам очевидцев, была брошена на улице города.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам волонтёров, собаку к забору привязала неизвестная девушка. При этом гражданка была вместе с ребёнком. Собака каким-то образом особо освободилась и пришла к одному из магазинов на улице Красногвардейская.
Вскоре горожане организовали поиски новой семьи для пса. По их словам, собака очень худая, её нужно откармливать. Также ей нужен обязательный осмотр ветеринара.
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Как собака отвязалась, сама или нет, непонятно. Ищем новых хозяев, которые понимают, что собака очень активная и нуждается в длительном активном выгуле,рассказали волонтёры.
На странице паблика «Котопёс» накануне появилось сообщение о том, что пёс нашёл новый дом. Его взяли в семью на испытательный срок.
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