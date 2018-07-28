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«Привязала к забору и ушла»: брошенный тагильчанами пёс попал в новую семью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Привязала к забору и ушла»: брошенный тагильчанами пёс попал в новую семью

Сегодня, 13:00Общество
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