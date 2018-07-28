«Привязала к забору и ушла»: брошенный тагильчанами пёс попал в новую семью

По словам волонтёров, собаку к забору привязала неизвестная девушка. При этом гражданка была вместе с ребёнком. Собака каким-то образом особо освободилась и пришла к одному из магазинов на улице Красногвардейская.

Вскоре горожане организовали поиски новой семьи для пса. По их словам, собака очень худая, её нужно откармливать. Также ей нужен обязательный осмотр ветеринара.

Как собака отвязалась, сама или нет, непонятно. Ищем новых хозяев, которые понимают, что собака очень активная и нуждается в длительном активном выгуле,рассказали волонтёры.