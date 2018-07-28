«ВКонтакте» протестирует офлайн платежи на фестивале в Санкт-Петербурге

Для того чтобы совершить покупку на фестивале VK Fest, достаточно будет отсканировать QR-код продавца и подтвердить платеж в приложении VK Pay. В течение нескольких дней с момента оплаты гостю вернется 20% в виде кэшбека.

Пресс-служба социальной сети сообщает, что поддерживать возможность оплаты через платежную систему «ВКонтакте» будут более десятка магазинов и точек продаж. Для хранения купленных вещей в зонах VK Team будут установлены специальные боксы. Новые пользователи VK Pay получат набор стикеров с символом фестиваля.