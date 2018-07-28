«ВКонтакте» протестирует офлайн платежи на фестивале в Санкт-Петербурге

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Социальная сеть «ВКонтакте» проведет тестирование своей платежной системы на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге. Гости мероприятия и пользователи VK Pay смогут оплатить покупки при помощи телефона и получить за это 20% от стоимости купленного товара.
Для того чтобы совершить покупку на фестивале VK Fest, достаточно будет отсканировать QR-код продавца и подтвердить платеж в приложении VK Pay. В течение нескольких дней с момента оплаты гостю вернется 20% в виде кэшбека.
Пресс-служба социальной сети сообщает, что поддерживать возможность оплаты через платежную систему «ВКонтакте» будут более десятка магазинов и точек продаж. Для хранения купленных вещей в зонах VK Team будут установлены специальные боксы. Новые пользователи VK Pay получат набор стикеров с символом фестиваля.
VK Fest пройдет в Санкт-Петербурге в Парке 300-летия с 28 по 29 июля. Гостей ожидает насыщенная культурная, увеселительная и образовательная программа, а также встречи со звездами российского сегмента сети Интернет.
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