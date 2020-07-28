Бесплатная онлайн-конференция «Старт и развитие интернет-торговли», 30-31 июля

Эксперты федерального уровня разберут инструменты, которые используют для процессов внутри команды: автоматизация, телефония, маркетинг - всё то, что должен знать современный предприниматель.

5 причин посетить конференцию:

Получить личную консультацию у федеральных экспертов; Увеличить продажи, развить компанию и повысить заработок; Познакомиться с множеством потенциальных партнеров и клиентов; На несколько часов вырваться из рутины и взглянуть на процессы в компании со стороны; Получить подарки и бонусы от партнеров конференции.

Будет интересно всем, у кого уже есть онлайн-бизнес или кто только планирует начать продавать товары или услуги через интернет.

Фото: https://2020.uiweek.ru/

В программе:

Разборы кейсов участников;

Ответы на вопросы;

Тренды интернет-торговли;

Инструменты для организации торговли;

Истории успеха и провалов от предпринимателей.

Не пропустите: при регистрации можно задать вопрос экспертам конференции о вашем бизнесе, на который они дадут ответ 30 и 31 июля в прямом эфире. Количество мест ограничено, для участия необходима регистрация на сайте: https://clck.ru/PvhE6