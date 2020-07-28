Бесплатная онлайн-конференция «Старт и развитие интернет-торговли», 30-31 июля
28 июля, 15:50ОбществоФото: pixabay.com
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30 и 31 июля в режиме онлайн успешные действующие предприниматели разберут твой бизнес-кейс, поделятся своим опытом запуска бизнеса в онлайн, расскажут, что им помогло сделать первые продажи, остаться на плаву и масштабировать проекты.
Эксперты федерального уровня разберут инструменты, которые используют для процессов внутри команды: автоматизация, телефония, маркетинг - всё то, что должен знать современный предприниматель.
5 причин посетить конференцию:
- Получить личную консультацию у федеральных экспертов;
- Увеличить продажи, развить компанию и повысить заработок;
- Познакомиться с множеством потенциальных партнеров и клиентов;
- На несколько часов вырваться из рутины и взглянуть на процессы в компании со стороны;
- Получить подарки и бонусы от партнеров конференции.
Будет интересно всем, у кого уже есть онлайн-бизнес или кто только планирует начать продавать товары или услуги через интернет.
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Фото: https://2020.uiweek.ru/
В программе:
- Разборы кейсов участников;
- Ответы на вопросы;
- Тренды интернет-торговли;
- Инструменты для организации торговли;
- Истории успеха и провалов от предпринимателей.
Не пропустите: при регистрации можно задать вопрос экспертам конференции о вашем бизнесе, на который они дадут ответ 30 и 31 июля в прямом эфире. Количество мест ограничено, для участия необходима регистрация на сайте: https://clck.ru/PvhE6
Встречаемся 30 и 31 июля, в 9:00 (по московскому времени)
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
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