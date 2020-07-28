Дело об убийстве тагильского спортсмена Александра Чумарина: как это было

24-летний Александр Чумарин работал детским тренером по хоккею в ФОК «Президентский». Парень подавал надежды, как перспективный тренер, спортсмен. А еще он умел находить общий язык с детьми. Как говорят, самым сложным сейчас поколением. Александр пропал 2 июля 2017 года, ровно три года назад. В этот день родственники тагильчанина не могли связаться с ним по телефону. Все сразу поняли — случилась беда.

Мы договаривались встретиться в этот день. Я ему позвонил ближе к обеду, у него телефон был недоступен. Дома его не было. Мы поняли, что что-то не так, и начали искать. Раньше он никогда не пропадал. Саша был отзывчивым, бесконфликтным, добрым человеком, любил свою работу, детей,рассказал TagilCity.ru друг Александра Чумарина.

Вечером, когда Александра видели в последний раз, он отдыхал в ночном клубе на ВМЗ — «Девичья башня», однако ушел оттуда ни с кем не попрощавшись. Вообще, говорят, сомнительное место для отдыха. Когда-то популярное кафе сейчас имеет негативную славу. Может, из-за истории с Чумариным. Может, нет.

После обращения родственников в полицию, правоохранителям практически сразу удалось найти девушку, которая рассказала, что стала свидетельницей драки возле ночного клуба, где отдыхал Александр. По ее словам, неизвестного молодого человека после драки увезли на машине. Однако сотрудники ОП № 16 выяснили, что эта версия не имеет отношения к исчезновению Чумарина. Но мнение о публике заведения уже сформировалось. Возникли ощущения, что здесь не все просто. Поисковики предполагали, что по дороге из заведения Чумарина могли «вести». Т.е. следить, идти за ним.

В городе начались масштабные поиски Александра. В соцсети «ВКонтакте» создали группу, участниками которой были более пяти тысяч человек. Более того, такие масштабные поиски убедили активистов, что в городе есть кому помочь и это нужно организовать.

Руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов рассказал TagilCity.ru, что именно с момента поисков Александра Чумарина было решено создать поисковой отряд.

Работали около года над поисками. Мы еще даже тогда отрядом не были. Тогда у нас уже были задумки, но с поисков Чумарина все и началось. До этого мы уже участвовали в нескольких поисках, искали пенсионеров в лесах, вроде получалось. Когда обратились с Чумариным, люди начали интересоваться, куда обращаться и звонить, и мы решили создать во «ВКонтакте» группу, пояснил Игорь Гапонов.

Поиски хоккеиста вели полицейские и волонтеры, привлекались собаки и даже экстрасенсы. Казалось, громче историй в Тагиле и не было.

В поисках принимало участие очень много народа. Мы отработали очень много версий: карьеры обследовали, и экстрасенсы были привлечены, но ни один даже приблизительно не попал. Отрабатывали все по наводкам очевидцев, которые видели Александра. Потом появилась информация, что нужно работать на ВМЗ. Мы поехали и колодцы все ночью проверили. Потом информация появилась, что тело в одном из карьеров. Думали, там быстро найдем, но не нашли, рассказал Игорь Гапонов.

В процессе поисков один из экстрасенсов указал на место, где могло быть тело Александра — Нижнетагильский пруд. После этого водолазы обследовали дно водоема в районе санатория «Ключики», но не нашли там тела.

Волонтеры расклеивали ориентировки с фотографией спортсмена не только в Нижнем Тагиле, но и в Екатеринбурге и Перми. В Нижний Тагил приезжала команда журналистов с телеканала «Россия 1» для того, чтобы снять сюжет о поисках Александра.

Видео Видео: TagilCity.ru

10 июля 2017 года материалы розыскного дела были переданы в следственный комитет. Затем СК Ленинского района возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Через месяц после пропажи экс-хоккеиста полиции удалось выяснить, что от кафе «Девичья башня» молодой человек направился на конечную остановку маршрутных такси на улице Быкова. Водитель одной из маршруток узнал Александра. По его словам, молодой человек ехал на переднем сидении и рассказал, что работает тренером.

Интересно, что версия о трагедии на улице Быкова озвучивалась и в комментариях в соцсетях. Люди писали о нападении на хоккеиста по дороге от кафе до остановки. Однако после начала расследования комментарии исчезли.

В ноябре 2017 года мать Александра Чумарина объявила о вознаграждении в 300 тысяч рублей за любую информацию о ее сыне. Тогда же к поискам привлекали профессиональных копателей. Также на помощь следствию был направлен экскаватор, обследовалось дно карьера шахты «Магнетитовая».

Появилась информация, что песком его могло засыпать. С осени начали работать практически каждый день. Сначала лопатами копали, потом полиция привлекала экскаваторы. Так работали до весны. Но, к сожалению, ничего не нашли, говорит Игорь Гапонов.

Следующие новости о ходе следствия появились в конце января 2019 года. Выяснилось, что удалось установить подозреваемого в убийстве хоккеиста. Им оказался ранее судимый Самат Хазипов. Обвинение строилось на показаниях Гора Мхитаряна. Следствие выяснило, что тем вечером, когда пропал спортсмен, обвиняемый приехал на автомобиле к кафе «Девичья башня» вместе с Мхитаряном. Когда он вышел из машины, то заговорил с Чумариным, стоявшим на улице. Мужчины повздорили. После этого Александр ушел, но обвиняемый попросил своего приятеля поехать за ним. Он вышел из машины и пырнул Чумарина ножом. Тело мужчины тагильчанин поместил в багажник и велел водителю ехать на главный карьер ВГОКа. Как рассказали работники предприятия, в выработку высыпали более 46 тысяч кубометров измельчённой пустой породы. Под такой толщей тело найти почти невозможно.

Нож Хазипов подарил Евгению Косинову, в гараже которого в тот вечер выпивала компания. Выйти на след Мхитаряна и Хазипова сыщикам удалось благодаря показаниям знакомой Самата Хазипова, осуждённой в апреле 2018 года за наркотики. В одной из бесед Хазипов ей признался, что знает, кто убил Чумарина.

Дело было раскрыто благодаря установлению связей погибшего, установлению места совершения преступления, оперативных мероприятий по установлению лиц, которые могли там находиться, в том числе по проверкам сотовой связи. Дело было сложным, оно длительное время оставалось бесфигурантным. Не было лиц, которые видели факт пропажи, не было явных улик, которые могли рассказать об обстоятельствах пропажи, рассказл TagilCity.ru руководитель СК по Ленинскому району Сергей Соседков.

Также в СК отметили, что подобные уголовное дела часто являются проблематичными.

Дела, где фигурируют безвестно пропавшие, тем более длительное время, всегда сложные. Зачастую, человек может уехать и никого предупредить, может скрываться по личным причинам от родственников. Поступает большой объем информации, которую приходится обрабатывать. К таким делам также относилось и данное дело,пояснили в СК.

Уголовное дело в отношении Самата Хазипова было направлено в суд. 14 марта 2019 года начался судебный процесс. Тогда обвиняемый заявил, что его заставили дать признательные показания по этому делу, и что он не знает Чумарина. Также он потребовал отвода судьи, так как не доверял правосудию, в чем ему было отказано.

На следующем заседании суда, которое прошло 2 апреля того же года, Хазипов потребовал, чтобы уголовное дело рассмотрели присяжные, вновь ссылаясь на недоверие к судье, однако в этом ему также было отказано. В суде отказ объяснили тем, что Хазипов пропустил установленный законом срок подачи ходатайства.

В Тагиле обвиняемый в убийстве хоккеиста Чумарина потребовал суд присяжных

На очередном заседании суда 25 апреля обвиняемый обратился к журналистам. Он пояснил, что ни разу не был в кафе «Девичья башня» и не знает Чумарина. Он вновь заявил о принуждении его к даче признательных показаний.

Я ни разу в жизни не был в этом кафе. Я даже не знаю, где оно находится. Я с Сухоложского посёлка. Какое ВМЗ, какая «Девичья башня»? Мне 35 лет, я полжизни своей в тюрьме просидел. Я больше полугода на свободе не бываю, говорил тогда Хазипов.

Единственный свидетель убийства хоккеиста Чумарина дал показания в суде

13 мая показания дал Гор Мхитарян, находившийся за рулем машины, на которой обвиняемый приехал к кафе. Он рассказал, что Хазипов попросил его подъехать к «Девичьей башне». На месте он вышел из машины, поговорил по телефону. После этого из кафе вышел Александр Чумарин. Мужчины эмоционально поговорили, и Александр ушел. Свидетель рассказал, что Хазипов попросил его подъехать на остановку, где стоял Чумарин. Мужчины вновь о чем-то говорили, после слов Чумарина «Я тебе ничего не отдам» обвиняемый ударил его ножом в живот. Затем он погрузил тело в багажник и велел водителю ехать к карьеру, где сбросил тело в воду. На другой день они вернулись к карьеру, чтобы проверить, что тело не всплыло.

На следующем заседании суда Самат Хазипов вновь заявил, что чистосердечное признание в убийстве он дал под давлением правоохранителей. Также, по его словам, Чумарина убил его приятель, который подвозил его на машине — Гор Мхитарян. Хазипов рассказал, что Мхитарян проломил грудную клетку хоккеисту, тело он выкинул в болоте в Валегином бору.

Насчет Хазипова во время суда были сомнения, не было уверенности, что поймали преступника, что 100% это он. Такие же сомнения были у родителей Александра. С течением времени сомнения все так же остаются. Тела не нашли, без тела посадили Хазипова, рассказал друг Александра Чумарина.

3 июня 2019 года суд признал Хазипова виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, плюс один год за совершенное им имущественное преступление. Хазипов обжаловал приговор в Областном суде, однако Облсуд оставил решение без изменений.