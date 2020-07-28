ЕР продолжает работу над созданием инфраструктуры для детского спорта

Ранее о необходимости развития детского спорта заявлял президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что данное направление приобрело особую важность по причине выхода из самоизоляции, и поручил правительству включать его развитие в цели региональных и муниципальных властей.

«Следует этим заниматься на постоянной основе. Держать это в поле зрения, в центре нашего внимания, не упускать из вида. И акцентировать на этом внимание коллег на всех уровнях», — сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

При этом следует заметить, что большая роль в создании такой инфраструктуры для детей отводится и общественным институтам. Так, координатором детского спортивного направления в “Единой России” является знаменитая фигуристка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина. Она рассказала, что в задачи партпроекта “Детский спорт” входит контроль за созданием необходимой инфраструктуры, от создания заявки и до получения финансирования от федерального центра на проект и его сдачи, пишет Chelyabinsk.er.ru.

Также имеются и более узкие направления, в том числе ремонт спортивных залов в сельских школах. На текущий год есть уже свыше 1100 заявок от школ, где запланировали не только ремонтные работы, но и организацию спортивных секций для учащихся. Еще партпроект предусматривает строительство больших физкультурно-оздоровительных комплексов. Только в 2020 году сдадут два таких объекта и построят еще десять. На данные цели из бюджета предоставили один миллиард рублей.

Кроме этого, будут строить и многофункциональные спортивные объекты открытых типов. В 2020 году их запланировали примерно 40 в 35 регионах - от Архангельской области до Коми. Всего за двухлетний период работы проекта на спортивное развитие из бюджета было предоставлено свыше 6 миллиардов рублей.

“Еще одно из направлений — возведение бассейнов. Здесь «Единая Россия» тоже выполняет роль медиатора между различными уровнями власти и населением”, - рассказала Роднина.

Так, в 2019 году глава Мурманской области обратился к секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку. Он попросил его о поддержке строительства бассейнов при Мурманском арктическом государственном университете и в городе Кола. Уже в текущем году последние работы будут закончены. При поддержке партпроекта “Новая школа” бассейны строятся уже рядом с шестью региональными вузами. В программу удалось попасть и Пермскому национальному исследовательскому политехническому университету. Также проектирование осуществляется в Иванове, Костроме, Вологде, Новосибирске, Кургане и Магнитогорске. Вложения в проекты составили примерно три миллиарда рублей, сообщает сайт ER.ru.

Следует подчеркнуть, что только за два года действия проектов «Детский спорт» и «Новая школа» на цели развития спортивной инфраструктуры в регионах привлечено свыше восьми миллиардов рублей. В настоящее время проекты формируют заявки уже на будущий год.

Региональный координатор партпроекта «Детский спорт» в Свердловской области Михаил Ершов рассказал, что планы проведения мероприятий в 2020 году пришлось скорректировать из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Провести турнир по футболу среди дворовых команд в этом году планировалось более масштабно. По опыту прошлого года – муниципалитеты активно включились в проведение соревнований, дворовые команды и дети проявили большой интерес. В финале турнира, который прошел в Верхней Синячихе, участвовало 24 команды. Но если в прошлом году была только одна возрастная группа, то в этом их запланировано три”, - рассказал Михаил Ершов.