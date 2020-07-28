Идет на спад? В Свердловской области зафиксировали 209 новых случаев коронавируса
Сегодня, 13:07ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки было зарегистрировано 209 новых случаев инфицирования COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 19 934 случая COVID-19.
Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 180 новых случаев заражения.
По данным оперативного штаба на 27 июля, свердловские медики вылечили 14 502 пациента, 144 из которых — за последние сутки.
На данный момент в стационарах находятся 750 пациентов. 148 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 124 человек в реанимации, в том числе 60 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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