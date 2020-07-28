Куйвашев заявил о возможном контроле Росгвардией соблюдения масочного режима
Сегодня, 18:41ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Екатеринбурге ношение масок гражданами может начать контролировать Росгвардия. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Отвечая на вопрос одного из подписчиков, он рассказал, что в Екатеринбурге работает муниципальная транспортная инспекция, специалисты которого ежедневно контролируют соблюдение правил безопасности в общественном транспорте. На данный момент они также проверяют соблюдение масочного режима.
На этой неделе пройдет межведомственная группа — обсуждается вопрос, чтобы муниципальная инспекция получила поддержку Росгвардии, написал глава региона.
Он подчеркнул, что в план проверки внесут 054 маршрут, а потому, чтобы избежать крупных штрафов, руководство перевозчика будет просить носить всех маски.
Ранее Евгений Куйвашев обвинил Нижний Тагил, а также ряд других городов в том, что в них не соблюдается масочный режим.
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