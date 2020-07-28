Куйвашев заявил о возможном контроле Росгвардией соблюдения масочного режима

Отвечая на вопрос одного из подписчиков, он рассказал, что в Екатеринбурге работает муниципальная транспортная инспекция, специалисты которого ежедневно контролируют соблюдение правил безопасности в общественном транспорте. На данный момент они также проверяют соблюдение масочного режима.

На этой неделе пройдет межведомственная группа — обсуждается вопрос, чтобы муниципальная инспекция получила поддержку Росгвардии, написал глава региона.

Он подчеркнул, что в план проверки внесут 054 маршрут, а потому, чтобы избежать крупных штрафов, руководство перевозчика будет просить носить всех маски.