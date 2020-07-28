Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре отца Сергия
Сегодня, 22:15ОбществоФото: Официальный сайт уполномоченного по правам ребенка
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова взяла на контроль ситуацию, которая сложилась вокруг Среднеуральского женского монастыря. Ранее сообщалось, что в монастыре жестоко обращаются с несовершеннолетними воспитанниками, пишет Ура.ру.
Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал, что доложил о происходящем Анне Кузнецовой. По его словам, органы опеки каждую неделю бывают в монастыре. Кузнецова планирует обратиться в СК и Генпрокуратуру. Следственный комитет уже начал проверку.
Представитель обители Всеволод Могучев заявил, что Кузнецовой следовало приехать в монастырь и разобраться в ситуации, а не поступать «как подружка Ксении Собчак».
Напомним, что недавно телеведущая Ксения Собчак направила на имя Кузнецовой и следственных органов письмо, в котором также просила проверить монастырь. Сделала она это после съёмок фильма «Монастырь особого назначения», в котором бывшие воспитанники обители рассказали о фактах применения к ним насилия.
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