Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре отца Сергия

Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал, что доложил о происходящем Анне Кузнецовой. По его словам, органы опеки каждую неделю бывают в монастыре. Кузнецова планирует обратиться в СК и Генпрокуратуру. Следственный комитет уже начал проверку.

Представитель обители Всеволод Могучев заявил, что Кузнецовой следовало приехать в монастырь и разобраться в ситуации, а не поступать «как подружка Ксении Собчак».