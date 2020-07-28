На Урале 12-летняя школьница показала средний палец бюсту Героя СССР
Сегодня, 20:59ОбществоФото: страница «Подслушано в Белоярском» во «ВКонтакте»
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Белоярская районная прокуратура начала проверку, после публикации в интернете фотографии, на которой школьница показывает неприличный жест, сидя на памятнике Герою Советского Союза, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Личность 12-летней девочки установлена. Она живет вместе с бабушкой, ее родители живут отдельно.
Как сообщает в своем Telegram-канале интернет-издание «Подъем», школьница забралась на памятник Герою СССР Николаю Попову. Позируя, она показывала неприличные жесты бюсту, затем выложила фотографии в соцсеть. После публикации снимков на девочку обрушился шквал критики, она, в свою очередь, написала, что осознала ошибку.
Белоярская межрайонная прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, будет установлена, какая работа по правовому и патриотическому воспитанию проводится в образовательном учреждении, в котором обучается несовершеннолетняя.
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