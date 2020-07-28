На Урале 12-летняя школьница показала средний палец бюсту Героя СССР

Как сообщает в своем Telegram-канале интернет-издание «Подъем», школьница забралась на памятник Герою СССР Николаю Попову. Позируя, она показывала неприличные жесты бюсту, затем выложила фотографии в соцсеть. После публикации снимков на девочку обрушился шквал критики, она, в свою очередь, написала, что осознала ошибку.