На УВЗ рассматривают возможность перехода на неполную рабочую неделю из-за COVID-19

Как рассказали изданию в пресс-службе, такая мера позволит оперативно вернуться к прежней работе при стабилизации спроса на рынке.

Там отметили, что пандемия стала катализатором негативных факторов и ударила по всему рынку. С начала года на предприятии производство вагонов было снижено на 26% от планируемого объема. Это обусловлено профицитом продукции, а также другими факторами.

Для сохранения рентабельности уже сейчас на предприятии введен режим жесткой экономии по всем направлениям деятельности, сказали в пресс-службе предприятия.

На УВЗ подчеркнули, что окончательное решение на данный момент не принято. С момента выхода документа до введения режима должно пройти не меньше двух месяцев, а за это время ситуация может измениться и переход может не потребоваться. На данный момент предприятие ищет новые контракты, ведет переговоры, а также разрабатывает, проводит испытания, сертифицирует и ставит на производство новые виды подвижных составов.

Падение спроса на данный момент наблюдается только на гражданскую продукцию.