«Новые известия»: скоростные «ковидные» стройки не новый стандарт, а случайность

Рекорды и антирекорды бюджетных строек При желании в России могут строить все, что угодно. Как показала пандемия коронавируса, стройки за государственный счет тоже могут быть быстрыми, если на это есть желание и воля руководства страны. Например, «ковидные» госпитали появлялись буквально за несколько дней. Причем, это полноценные строения. К примеру, московская больница № 68 рассчитана на десятилетия. Давайте рассмотрим пятерку наиболее быстрых государственных строек.

Топ-5 самых быстрых российских строек 5 место. Разворотная эстакада на Рублевском шоссе. Она была возведена в течение недели в 2019 году. Причем на это было отведено два года и один миллиард рублей. Однако стройка так и осталась на бумаге. Новая эстакада должна была появиться взамен временной, но она никуда не делась, а просто для нее изменился статус на постоянную.

4 место. Мост в Лебляни, Липецкая область. На его строительство ушел год. Он выстроен через реку Дон и обеспечивает выезд на трассу М4. Стоимость нового моста составила 321,9 миллионов рублей.

3 место. Харанская спортивная школа. Она выстроена всего за пол года. Открыли ее 29 декабря 2019 года. Она рассчитана на 220 мест и имеет площадь в пять тысяч квадратных метров.

2 место. «Ковидные госпитали». В середине мая уже было создано 16 госпиталей, а 30 июня стало известно о завершении строительства пяти медцентров для лечения коронавирусных больниц. Таким образом, получаем 21 госпиталь за пару месяцев.

1 место. Медкомплекс в Новой Москве. В ТиНАО был выстроен за пять недель больничный инфекционный комплекс. Он вошел в состав ГКБ №68. В нем создано 800 коек.

Однако большая часть своевременных строек являются, скорее, исключениями.

Топ-8 российских долгостроев 8 место. Трасса М11. Она строится уже девять лет. Трасса от Москвы до Санкт-Петербурга должна была быть закончена в 2018 году к чемпионату мира по футболу. Однако она до сих пор не достроена.

7 место. Поликлиника №1 в Подольске. Строительство этого объекта на данный момент находится на завершающей стадии. Он возводится уже 10 лет. Работы были начаты за счет инвесторов, а государство не спешило выделять средства.

6 место. ЦКАД. Дорожный долгострой, которому уже девять лет. Планировалось, что участки дорог откроются в 2014-2018 году, но теперь для отдельных участков запуск сдвинут на 2020-2025 годы.

5 место. Дорога Надым-Салехард. В регионе не слишком много дорог, но даже 50-километровый участок уже восемь лет никак не достраивается, а все потому, что подрядчик нарушил правила электронного документооборота, а госзаказчик отказывается платить за работы.

4 место. Трасса Нарьян-Мар-Усинск. Строится уже 29 лет. Наиболее оптимистичный план завершения – 2024 год, при условии, что работы будут софинансированы государством.

3 место. Краевая больница на Камчатке. Формально работы начаты были в 2009 году, но фактически – в 2014 году. Постоянная смена подрядчиков привела к тому, что появился только лишь фундамент и два металлических каркаса.

2 место. Больница в Петрозаводске. Строительство ведется уже больше 30 лет. Несмотря на то, что работы приостанавливались, а потом были продолжены в рамках федеральной программы к 100-летию республики Карелия, начались они только в этом году.

1 место. Больница в Нижневартовске. Строительство больницы на 1100 коек началось 10 лет назад. Она должна была открыться в 2015 году. Однако этого так и не произошло.

В чем проблема? Подобных проблем со скоростью строительство как в России, наверное, нет ни в одной стране мира. Зато стоимость работ действительно не имеет аналогов. Вот возведение «Эмпайр-стейт-билдинг» меньше чем за 1,5 года действительно стало прорывом. Однако это не помешало выстраивать по 14 этажей за 10 дней. При этом даже через 89 лет здание стоит.

Если говорить о нынешних конкурентах, то лидером в этом плане является Китай. В этой стране способны построить за 19 дней 57-этажный небоскреб или гостиницу в 30 этажей за две недели. Причем эти все проекты реальны и их можно сразу эксплуатировать.

Тут все дело в технологиях, планировании и подготовке. Китайцы выпускают на своей территории все, что может потребоваться для строительства. Кроме того, китайские инженеры заканчивают лучшие мировые ВУЗы, проходят стажировку на лучших стройках, а государство это поддерживает.

Можем быстро, но не станем Российские стройки вызывают вопросы. Пока вроде ничего не развалилось, никто не жалуется. Но почему тогда строительство ведется так долго?

Имеющий опыт больших строек Mirax Group Сергей Полонский отмечает, что самому девелоперу выгодно, чтобы все было быстро, так как тогда становится меньше плановых накладных и расходов на менеджмент. При такой оптимизации сохраняется 10-15%.

Профессор международной академии архитектуры Максим Перов имеет подобное мнение. Он отмечает, что с одной стороны приходится увеличивать число работников, а также становятся дороже ночные смены. Однако это все равно выходит дешевле, если стройка тянется долго.

Тогда почему при выделении средств из бюджета никто не торопится? Ведь тогда бы средств было сэкономлено больше. Дело в том, что бюджетные стройки — это не про экономию и сжатые сроки. Исключением стали лишь «ковидные» госпитали.

Как же отказаться от долгостроев? Показательные «витринные» стройки — это одно, а вот попытки создать что-то по более-менее адекватным принципам были обречены. Недостроенная Ховринская больница в Москве была снесена два года назад, хотя ее строительство началось в 1980 году. В Екатеринбурге в 1983 году выстраивали телевизионную башню в 361 метр, но работы были остановлены на высоте 219 метров. Есть и множество других примеров. Оказалось, что от старой привычки — бросать объект на пол пути — не так просто.

Масштабы стройки, значение, уровень контроля — не останавливают. Даже строительство космодрома «Восточный» стало причиной для возбуждения 140 уголовных дел из-за кражи 10 миллиардов рублей. Для всех стал неожиданностью тот факт, что «распил» на стройке может преследоваться по закону. Стоит ли говорить о ситуациях, когда стройка просто ведется для того, чтобы она была, без пользы для людей. Или для освоения бюджетных средств. Та же перекладка бордюров и хорошей плитки на хорошую плитку.

Если нельзя, но хочется, то все равно нельзя Давайте представим, что каждый чиновник и подрядчик, которые распределяют средства, охраняется честным силовиком. Поменяет ли это ситуацию? Эксперты считают, что и в этом случае успеха не будет, так как действующая система не позволит сделать все качественно и быстро.

По словам генерального директора Рейтингового агентства строительного комплекса, проблемой является ценообразование.

Заложенная стоимость часто не отвечает требованиям времени и ограничена возможностями в силу действующего законодательства своевременно внести корректировки даже, если они вызваны объективными причинами. Часто бывает, что у компании просто не хватает оборотных средств для продолжения работ. Проблема ценообразования не решается очень много лет. Потрачены миллиарды на разработку новых методов, но на них так и не перешли, говорит эксперт.

Кроме того, компании, которые заявляются на конкурс, увлекаются демпингом без оснований, то есть снижают стоимость работ, а потом не могут совладать с ситуацией. Нередко плохо прорабатывается документация с точки зрения исходной информации. И тогда во время работ уже выявляется масса дополнительных, которые даже не были учтены. Даже если все факторы сходятся и конкурс успешно прошел, то заказ обычно отдается одной из «привелегированных» компаний.

В России отсутствует достаточное количество подходящих строительных компаний. Например, строительством мостов занимается Мостотрест Ротенберга (Крымский мост), либо СК Мост Руслана Байсарова, купившего бизнес Геннадия Тимченко (мосты во Владивостоке — их работа). К тому же число компаний, которые занимаются инжинирингом и инфраструктурным строительством, не такой уж и большой.

Стройки в государственных руках — это пережиток советского периода, когда государственным было все. В сегодняшнем мире главное — качественные услуги. Государство должно качественно делать все. Обязательно ли при этом увеличивать число госстроек? Как показывает практика — нет. Гораздо эффективнее будет собственник, который заинтересован в быстром и качественном выполнении работы.