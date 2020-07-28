Отец лишился родительских прав на больного сына по решению суда в Краснодарском крае

Вместе с тем мальчика передают его матери, а слушание проходило без участия отца, пишет RostovGazeta.

По словам Эльвина Абилова, его внебрачный сын Эмин, который родился в ноябре 2017, находился на попечении своей матери Марии Реутской, которой мужчина выплачивал алименты. Он периодически встречался с ребенком, но после того, как врачи обнаружили у мальчика заболевание, Мария стала требовать за каждую встречу пятнадцать тысяч рублей якобы на больничные расходы.

Абилов платил Марии алименты, но, несмотря на это, она обратилась с заявлением в следком, обвинив отца в похищении собственного ребенка. СК в возбуждении уголовного дела отказал ввиду отсутствия в действиях Абилова состава преступления.

Тогда к похищению добавились обвинения в убийстве Эмина, которые до сих пор с мужчины не сняли. Сторона защиты считает, что Мария, до сих пор не предоставившая биоматериал на установление степени родства, сознательно тормозит ход дела для того, чтобы ей удалось найти и предоставить суд информации относительно обвинения Абилова в убийстве.

Абилов указал на то, что он не скрывает Эмина и готов разрешать его матери с ним видеться. Однако сама женщина на контакт не идет. В начале прошлого года мальчик перенес сложную операцию, а попытки разлучить их с отцом начались в октябре. В результате происходящих событий мальчик получил нарушения невротического характера.