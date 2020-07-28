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#300лет
«Пятерочка» отправит победителя караоке-конкурса в путешествие
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Экология
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«Пятерочка» отправит победителя караоке-конкурса в путешествие

Сегодня, 14:55ОбществоФото: x5.ru
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