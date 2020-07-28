«Пятерочка» отправит победителя караоке-конкурса в путешествие

Акцию приурочили к выходу в прокат мультфильма «Тролли. Мировой тур», пишет eg.ru. Специально для нее создали приложение «Тролли. Караоке», где каждый желающий мог исполнить свою любимую композицию и записать выступление на видео. Участникам были доступны АR-маски троллей, вызов друзей на караоке-баттлы, а также они могли поделиться своим творчеством в интернете. Больше всего пользователям понравился ролик шестилетнего Даниила Кесарева — они отдали ему более 400 голосов.

Мальчик занимается спортом, поет, а также обучается игре сразу на двух музыкальных инструментах — скрипке и фортепиано. Чтобы поучаствовать в конкурсе, он исполнил песню «Стыцамен» Ивана Дорна.

«Мы очень хотели победить. И прекрасно, что все получилось. В парк развлечений непременно отправимся всей семьей, как только будут открыты границы», — рассказала мама Даниила.

О старте конкурса «Большие Гастролли» было объявлено в самый разгар эпидемии, когда граждане практически не выходили на улицу и были вынуждены оставаться дома. Как считают представители торговой сети, конкурс помог отвлечься и весело провести время в столь тяжелый период.

Как пояснил директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев, конкурсом заинтересовалось очень большое число людей из разных областей РФ, и руководству сети приятно награждать заслуженного победителя. «Важно верить в то, что мечта исполнится, а мы сделаем все возможное, чтобы чудеса происходили!» — добавил он.