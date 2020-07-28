Раньше нас бы расстреляли: экс-глава Авиалесоохраны о нехватке самолетов для пожарных
Сегодня, 16:07ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Бывший глава Уральской базы авиационной охраны лесов Владимир Тарасевич на пресс-конференции, посвященной 45-летию Уральской базы авиационной охраны лесов, заявил о нехватке авиационной техники у свердловских пожарных, сообщает Znak.com.
Сюжеты: Екатеринбург
Тарасевич заявил, что ранее в Свердловской области имелось 13 летательных аппаратов, а в настоящее время — лишь пять самолетов.
Нас бы в прошлые времена уже расстреляли,отметил бывший руководитель службы.
По словам исполняющего обязанности главы Авиалесоохраны Дениса Шуплецова, сейчас у базы вообще нет собственных летательных аппаратов.
На нехватку авиатехники для тушения лесных пожаров обратили внимание, когда в регион прилетал глава МЧС Евгений Зиничев. Тогда в зону ЧС в Нижних Сергах с места тушения лесного пожара в федеральном заповеднике «Денежкин Камень» сняли единственный вертолет, подвозивший воду.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области горит около четырех тысяч гектаров лесов.
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