Раньше нас бы расстреляли: экс-глава Авиалесоохраны о нехватке самолетов для пожарных

Тарасевич заявил, что ранее в Свердловской области имелось 13 летательных аппаратов, а в настоящее время — лишь пять самолетов.

Нас бы в прошлые времена уже расстреляли,отметил бывший руководитель службы.

По словам исполняющего обязанности главы Авиалесоохраны Дениса Шуплецова, сейчас у базы вообще нет собственных летательных аппаратов.

На нехватку авиатехники для тушения лесных пожаров обратили внимание, когда в регион прилетал глава МЧС Евгений Зиничев. Тогда в зону ЧС в Нижних Сергах с места тушения лесного пожара в федеральном заповеднике «Денежкин Камень» сняли единственный вертолет, подвозивший воду.