Уверенность в том, что настоящего успеха могут достичь только профессионалы, преследует многих, и обычный менеджер Игнатий Цуровский когда-то тоже был одним из таких людей. Ведя обычную рабочую деятельность, он постоянно стремился совершенствоваться в своем направлении, постигать новые знания и становиться тем самым профессионалом, который будет желанным для всех. Его обязательно позовут в одну из ведущих компаний на высокооплачиваемую должность, и все это – благодаря его профессиональным навыкам и блестящему резюме.

В итоге мечты и предположения все так же оставались только мечтами, в карьере, несмотря на полное отсутствие отдыха и личной жизни, продвижений не наблюдалось – слишком высокой была конкуренция в отдельных сферах. Игнатий Цуровский понял, что где-то допущена ошибка, большинство людей желает жить достойно и получать хорошую оплату за свой труд и практически все они предпринимают аналогичные действия, стремясь стать суперпрофессионалами и добиться поставленных целей.

Далее Игнатий Цуровский стал изучать биографии успешных людей современности для того, чтобы понять, почему кого-то выбирают всегда и везде, а кто-то вечно «пролетает». Вывод оказался ошеломительным. Очень многое, как выяснилось, зависит просто от грамотно выстроенного имиджа. После этого простой менеджер озадачился собственной репутацией и за помощью решил обратиться в известное рекламное агентство Амиллидиус, специалистам которого он доверял безоговорочно. Так начались первые шаги по раскрутке имиджа такой личности, как Игнатий Цуровский.

Имидж, который делает человека, - какой секрет разгадал Игнатий Цуровский Результаты не заставили себя ждать – очень скоро о Игнатии заговорили в разрезе его профессиональной деятельности исключительно положительно, после чего он предпринял попытку подняться по карьерной лестнице, имея в своем арсенале именно такой расклад вещей. Заветное кресло ТОП-менеджера в этот раз оказалось гораздо ближе, чем он мог представить. Та высокооплачиваемая должность, на которую помимо него, претендовало еще несколько десятков человек, нашла того, кто открыл для себя секрет правильно выстроенного имиджа.

Имя Игнатия Цуровского оказалось в первых строчках выдачи поисковых систем, о нем говорили, с ним желали познакомиться и пообщаться на профессиональные темы – естественно, такой человек не мог не заинтересовать потенциального работодателя настолько, что даже заработная плата ему была предложена самая высокая, достаточная для того, чтобы заинтересовать и удержать профессионала такого уровня в конкретной компании.

Сегодня Игнатий Цуровский – это больше, чем имя, самый настоящий, узнаваемый бренд, который на собственном примере сумел показать, как много значит в суровом мире бизнеса правильно выстроенная репутация.