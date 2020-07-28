Скандальный схимонах Сергий объявил о наборе сотни детей в монастырскую школу

Монах попросил помолиться за него, чтобы он принял 200 детей.

Ранее Могучев рассказывал, что все дети, которые живут в монастыре получают образование по семейной форме, а проходят промежуточную и итоговую аттестацию в частном образовательном учреждении Свято-Симеоновской гимназии Екатеринбурга. Обучением детей занимаются монахини, а также приезжие педагоги.