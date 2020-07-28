Скандальный схимонах Сергий объявил о наборе сотни детей в монастырскую школу
Сегодня, 16:21ОбществоФото: скриншот видео на канале youTube Всеволода Могучева
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Опальный основатель Среднеуральского женского монастыря экс-схиигумен Сергий объявил, что в этом году в монастырскую школу планируется принять 100-120 детей на обучение. Видео опубликовано на канале YouTube Всеволода Могучева.
Монах попросил помолиться за него, чтобы он принял 200 детей.
Ранее Могучев рассказывал, что все дети, которые живут в монастыре получают образование по семейной форме, а проходят промежуточную и итоговую аттестацию в частном образовательном учреждении Свято-Симеоновской гимназии Екатеринбурга. Обучением детей занимаются монахини, а также приезжие педагоги.
Напомним, ранее опального монаха лишили сана за его высказывания в роликах на YouTube, где священник заявляет, что коронавируса не существует, проклинает руководство РПЦ и первых лиц государства за закрытие храмов, а также говорит о создании «электронного концлагеря Сатаны»
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