Свердловчанин осужден на 11 лет за убийство сожительницы отца в канун Нового года
В Талице приговорен к длительному сроку лишения свободы местный житель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил сожительницу своего отца, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Талицкий районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя поселка Кузнецовский Талицкого городского округа. Сообщается, что в канун Нового года подсудимый пришел в гости в дом к своему отцу. Там подсудимый, его отец и покойная женщина распивали алкогольные напитки, а затем мужчине не понравились слова, высказанные женщиной в его адрес, и он взял нож. Ножом мужчина нанес женщине удар в шею, от которого потерпевшая скончалась на месте.
По результатам исследования и заключений экспертов, следователи установили, что в момент совершения преступления подсудимый мог осознавать опасность своих действий и мог ими руководить.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Талицкий районный суд назначил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, накануне в Верхотурье Свердловской области на 11 лет осудили местного жителя за то, что тот выбросил с балкона третьего этажа своего приятеля.