Свердловчанин осужден на 11 лет за убийство сожительницы отца в канун Нового года

Талицкий районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя поселка Кузнецовский Талицкого городского округа. Сообщается, что в канун Нового года подсудимый пришел в гости в дом к своему отцу. Там подсудимый, его отец и покойная женщина распивали алкогольные напитки, а затем мужчине не понравились слова, высказанные женщиной в его адрес, и он взял нож. Ножом мужчина нанес женщине удар в шею, от которого потерпевшая скончалась на месте.