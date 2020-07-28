В Кольцово иностранец и россиянка пытались вывезти в Бишкек 79 млн рублей в чемодане
Сегодня, 18:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге в Кольцово сотрудники УФНС и УФСБ задержали гражданина Киргизии и россиянку с полным чемоданом наличных. Внутри оказалось почти 79 миллионов рублей, пишет Znak со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
27 июля они собирались вылететь в Бишкек. Однако на таможне в их багаже было обнаружено почти 79 миллионов рублей.
По словам собеседника, мужчина является пенсионером МВД Киргизии. Он и его спутница не смогли объяснить, откуда у них столько денег. После этого на них был составлен протокол и возбуждено административное дело по статье 15.25 КоАП РФ («Нарушение валютного законодательства РФ»). Деньги планируется изъять в бюджет страны.
Ранее в отношении бывшего почетного консула Сейшельских островов, бизнесмена Игоря Вожагова было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в переводе на счета фирмы, расположенной в Восточной Европе, больше одного миллиона евро. Проверка показала, что сделка была фиктивной.
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