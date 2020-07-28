В Кольцово иностранец и россиянка пытались вывезти в Бишкек 79 млн рублей в чемодане

27 июля они собирались вылететь в Бишкек. Однако на таможне в их багаже было обнаружено почти 79 миллионов рублей.

По словам собеседника, мужчина является пенсионером МВД Киргизии. Он и его спутница не смогли объяснить, откуда у них столько денег. После этого на них был составлен протокол и возбуждено административное дело по статье 15.25 КоАП РФ («Нарушение валютного законодательства РФ»). Деньги планируется изъять в бюджет страны.